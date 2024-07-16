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Из жизни

Подросток попал в никольский приют после депортации родителей

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В Пензенской области решается судьба 13-летнего мальчика, родителей которого депортировали из России за нарушение миграционного законодательства. Ребенок, как и его родители, - гражданин Узбекистана.

Сейчас подросток находится в детском приюте «Мечта» в Никольске. В понедельник, 15 июля, там побывала уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.

В Пензенской области у мальчика осталась бабушка, в Тульской - родной дядя, но никто не пожелал оформить над ним опеку, даже временную.

«Свяжемся с консульством Узбекистана для оказания помощи в сопровождении несовершеннолетнего к его родителям в Узбекистан. А пока он находится под надзором воспитателей приюта, которые обеспечивают его право на безопасность жизни и здоровья», - отметила Елена Столярова.

В целом в стационарном отделении никольского приюта сейчас четверо детей. Трое из них - из других районов области. 11 ребят посещают приют в полустационарной форме, 60 получают социальную помощь на дому.

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Источник — фото pixabay.com
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