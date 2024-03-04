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Общество

Ресурсников попросили устранить все разрытия и ямы на дорогах к 9 Мая

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В Пензе места разрытий во дворах и на дорогах потребовали привести в порядок к Дню Победы. Соответствующие письма с указанием участков уже отправлены ресурсоснабжающим организациям, которые и проводили земляные работы для устранения порывов.

Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

В список включили не только места разрытий, но и просадки асфальта, его разрушения.

К восстановлению благоустройства ресурсникам порекомендовали приступить при наступлении благоприятной погоды. Также их попросили привлечь к работам дополнительных подрядчиков и квалифицированных специалистов, если это требуется.

«На особый контроль нужно взять качество и оперативность восстановления нарушенного благоустройства на магистральных дорогах, участках с интенсивным движением транспорта. Все объекты, где этой зимой велись вскрышные мероприятия, должны быть приведены в нормативное состояние до 9 мая», - поручил глава Пензы Александр Басенко.

Из-за разрытий, которые вовремя не закапывают, в Пензе происходят несчастные случаи. Так, в котлован, оставшийся после устранения аварии у дома № 192 на улице Суворова, упал мужчина. ЧП случилось ночью. Прохожий пострадал, из ямы его вытаскивали спасатели. Следователи организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в областном центре чиновники хотят побеседовать с собственниками зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Владельцев хотят побудить отремонтировать фасады, привести их в надлежащий вид. В первую очередь речь идет о тех строениях, которые расположены на красной линии, гостевых маршрутах, а также на пути следования «Бессмертного полка».

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