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Общество

Зверей из Аткарска решили перевезти в Пензенский зоопарк без уведомления

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В городе Аткарске Саратовской области хотят закрыть местный зоосад, а животных переселить в Пензенский зоопарк. Такое решение вынесли 28 февраля члены общественного совета Аткарского района.

Живой уголок в Аткарске появился в 1998 году. Со временем он разросся, обитателей стало больше, территория расширилась. Однако сейчас ужесточились требования к условиям содержания животных, нормам безопасности и наличию лицензии.

«Площадь вольера, в котором содержится медведь, должна быть не менее 500 квадратных метров. Альтернативный вариант - переселить наших зверей в большой зоопарк, где соблюдаются все требования к размещению животных. Например, в Пензу», - пишет «Аткарская газета».

Директор зоопарка Андрей Воскресенский дал комментарии сетевому изданию «ПензаИнформ».

«Я об этом в первый раз слышу. Как можно принимать подобное решение, даже не посоветовавшись с другой стороной, то есть с нами? Это какая-то утка!» - категорично пояснил он.

На вопрос, сможет ли Пензенский зоопарк принять зверей из Аткарска, если будет соответствующая просьба, Андрей Воскресенский ответил, что для начала нужно знать, о каких животных идет речь и в каком они состоянии.

«Медведя, например, не возьмем - у нас для него нет вольера», - конкретизировал он.

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