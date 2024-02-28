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Общество

Жителям Пензы собираются вернуть таганаиты

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Пензенцам вернут хорошо знакомый арт-объект - таганаиты. Они располагались в сквере Славы с 2006 года по 2020-й.

Камни установят в новом общественном пространстве, которое планируют обустроить между драматическим театром и зданием бывшего Мясного пассажа. Об этом сообщил главный архитектор области Александр Итальянцев, отвечая на вопросы в общественной приемной «Пензенской правды».

По его словам, горожане неоднократно просили вернуть арт-объект.

Таганаиты появились в Пензе в июле 2006 года. Идея установить их принадлежала губернатору Василию Бочкареву.

Для привезенных с уральских рудников камней в сквере Славы сделали специальный постамент, а незадолго до торжественного открытия валуны накрыли покрывалом.

По поверьям, те, кто прикоснется к таганаиту (другие названия - авантюрин, златоискр), могут обрести любовь и семейное счастье. Поэтому на открытие арт-объекта пригласили молодоженов. После официальных речей покрывало сдернули, а женихи и невесты запустили в небо голубей.

С тех пор к таганаитам часто приезжали новобрачные, надеясь на вечную взаимную любовь или отдавая дань традициям. Впрочем, у некоторых пензенцев возникал вопрос, в чем заключается красота груды валунов у скамеек.

В 2019 году камни по неясным причинам треснули, на постаменте появились несколько осколков. Летом 2020-го, когда началась реконструкция сквера Славы, таганаиты убрали и отправили на хранение в МУП «Зеленое хозяйство».

Возвращение таганаитов не единственное изменение, которое ждет общественные пространства Пензы в ближайшее время. Так, Александр Итальянцев сообщил, что около мемориала участникам локальных войн появится памятник участникам СВО (автор проекта - скульптор Валерий Кузнецов), а возле здания правительства - областная Доска почета. Прорабатывается вопрос установки дополнительных архитектурных форм на улице Московской.

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