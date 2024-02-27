Уход за ребенком может стать препятствием для выхода на пенсию

27.02.2024 | 13:10

Жители Пензенской области, трудящиеся с юных лет, имеют право выйти на пенсию по старости досрочно - на два года раньше общеустановленного возраста.

Это правило распространяется на мужчин, проработавших не менее 42 лет, и женщин, имеющих трудовой стаж не менее 37 лет.

Однако следует иметь в виду: в продолжительность стажа для досрочного выхода на пенсию не входят отпуск по уходу за ребенком, уход за престарелыми или инвалидами, периоды получения пособия по безработице.

«Это исключение касается именно права на пенсию досрочно. При назначении пенсии на общих основаниях нестраховые периоды включаются в стаж наравне с периодами работы», - подчеркнули в пресс-службе отделения Социального фонда России по Пензенской области.

При расчете длительности стажа для досрочного выхода на заслуженный отдых учитываются официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, а также служба в армии по призыву.

«Участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы или в добровольческом формировании засчитывается в страховой стаж в двойном размере», - добавили в СФР.

В 2023 году на досрочную пенсию вышли 517 жителей региона - 326 мужчин и 191 женщина.

Пензенцы могут проверить пенсионные права, получив выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Если сведения о стаже отображены в выписке не полностью, следует обратиться к работодателю или в клиентскую службу СФР, либо подать заявление на корректировку сведений через портал госуслуг.