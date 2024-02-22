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Общество

В Пензе росгвардейцы организовали флешмоб

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В Пензе сотрудники Росгвардии и волонтеры провели флешмоб на Юбилейной площади, приуроченный к Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции.

В Пензе росгвардейцы организовали флешмоб

В акции приняли участие 230 человек. Они выстроились на площади в фигуру «Звезда Героя».

«Участники мероприятия не только сделали красивый номер, но и пообщались с жителями города, напомнив о чести, долге и мужестве защитников Отечества», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В Пензе росгвардейцы организовали флешмоб

В прошлом году на Юбилейной площади снимали клип к 8 Марта сотрудники УМВД России по Пензенской области. Широко улыбаясь, они маршировали, выстраиваясь в восьмерку.

А сотрудники регионального ГУ МЧС России выложили для пензячек надпись «8 Марта» пожарными рукавами.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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