В Пензе росгвардейцы организовали флешмоб

В Пензе сотрудники Росгвардии и волонтеры провели флешмоб на Юбилейной площади, приуроченный к Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции.
В акции приняли участие 230 человек. Они выстроились на площади в фигуру «Звезда Героя».
«Участники мероприятия не только сделали красивый номер, но и пообщались с жителями города, напомнив о чести, долге и мужестве защитников Отечества», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
В прошлом году на Юбилейной площади снимали клип к 8 Марта сотрудники УМВД России по Пензенской области. Широко улыбаясь, они маршировали, выстраиваясь в восьмерку.
А сотрудники регионального ГУ МЧС России выложили для пензячек надпись «8 Марта» пожарными рукавами.
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