В Пензе росгвардейцы организовали флешмоб

22.02.2024 | 20:42

В Пензе сотрудники Росгвардии и волонтеры провели флешмоб на Юбилейной площади, приуроченный к Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции.

В акции приняли участие 230 человек. Они выстроились на площади в фигуру «Звезда Героя».

«Участники мероприятия не только сделали красивый номер, но и пообщались с жителями города, напомнив о чести, долге и мужестве защитников Отечества», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В прошлом году на Юбилейной площади снимали клип к 8 Марта сотрудники УМВД России по Пензенской области. Широко улыбаясь, они маршировали, выстраиваясь в восьмерку.

А сотрудники регионального ГУ МЧС России выложили для пензячек надпись «8 Марта» пожарными рукавами.