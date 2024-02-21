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Общество

В Пензе начали штрафовать по камерам за еще один вид нарушений

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В Пензе водителей начали штрафовать за выключенный ближний свет фар. Пока данное нарушение фиксируют комплексы фотовидеофиксации на нескольких аварийных участках.

В дальнейшем функцию настроят еще на 23 камерах. В планах «научить» фиксировать подобное нарушение большую часть комплексов, установленных на дорогах в Пензенской области. Донастройку хотят провести уже в этом году.

«В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары дальнего или ближнего света. Переключение с первых на вторые должно осуществляться в населенных пунктах, если дорога освещена, при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого», - напомнили в ГБУ «Безопасный регион».

Специалисты отметили, что габаритные огни не являются заменой ближнего света, так как они менее яркие и имеют другое предназначение.

Сейчас штраф за движение без ближнего света или дневных ходовых огней - 500 рублей. Пензенским автомобилистам следует помнить, что несвоевременная замена вышедших из строя фар не освобождает от ответственности за нарушение.

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