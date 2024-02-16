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Общество

Юрист рассказал, можно ли оформить кредит без ведома человека

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Кредитный юрист Павел Первушкин рассказал, могут ли мошенники оформить кредит без ведома человека.

По его словам, если исключить телефонных мошенников, которые заставляют человека собственноручно взять заем и перевести им деньги, на кнопку «Оформить» нажимает он сам.

«Оформить могут, но только при наличии у мошенников ваших персональных данных. Сразу же отвечу на часто задаваемый вопрос: нет, имея у себя на руках фото вашего паспорта, на вас кредит оформить нельзя. Оформление любого кредита, займа не обходится без подтверждения ваших данных», - уточнил он в беседе с «Известиями».

Подтверждение может происходить через приложения банков, по номеру телефона, путем отправки кода в СМС-сообщении. В более редких случаях это может быть электронная подпись. Главный же способ подтверждения - через портал госуслуг.

«Самый важный совет, который можно дать человеку, чтобы не попасть в руки к мошенникам, - это охранять свои персональные данные и доступы к сервисам, где они хранятся, паролями и двухфакторной аутентификацией», - рекомендовал юрист.

Он также рекомендовал проверять свою кредитную историю минимум два раза в год, чтобы как можно раньше обнаружить заем, оформленный сторонними лицами.

В случае обнаружения «инородной» ссуды необходимо сразу же написать заявление на адрес кредитора, который выдал деньги по вашим паспортным данным, посоветовал Первушкин. Нужно попросить предоставить вам копии кредитного договора и платежного ордера о перечислении средств, а затем обратиться в правоохранительные органы. Чем раньше это сделать, тем проще полиции будет обнаружить «цифровой след» мошенников.

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Источник — фото pixabay.com
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