В Госдуме хотят узаконить категорию «Ветеран СВО»

Депутат Госдумы Эдуард Кузнецов выступил с идеей узаконить отдельную категорию льготников - ветеранов специальной военной операции.
Сейчас в законе «О ветеранах» указана только одна особая категория - ветераны Великой Отечественной войны. Все остальные подпадают под понятие «ветераны боевых действий».
С начала спецоперации к ветеранам боевых действий отнесли не только военнослужащих - участников СВО, но и добровольцев - участников боевых действий с 2014 года, и ряд других граждан.
Кузнецов предложил выделить всех, кто содействовал выполнению задач СВО, в категорию ветеранов специальной военной операции.
Как пояснил депутат «Парламентской газете», это позволило бы систематизировать положенные им преференции и льготы.
Кроме того, предлагается расширить список категорий, включив туда, например, мирных граждан, которые стали инвалидами в результате обстрелов ВСУ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и других субъектов Российской Федерации.
По словам Кузнецова, он уже обсудил эту идею с коллегами и они готовы присоединиться к проработке документа. После этого законопроект будет внесен в Государственную думу.
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