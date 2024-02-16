В Госдуме хотят узаконить категорию «Ветеран СВО»

16.02.2024 | 08:17

Депутат Госдумы Эдуард Кузнецов выступил с идеей узаконить отдельную категорию льготников - ветеранов специальной военной операции.

Сейчас в законе «О ветеранах» указана только одна особая категория - ветераны Великой Отечественной войны. Все остальные подпадают под понятие «ветераны боевых действий».

С начала спецоперации к ветеранам боевых действий отнесли не только военнослужащих - участников СВО, но и добровольцев - участников боевых действий с 2014 года, и ряд других граждан.

Кузнецов предложил выделить всех, кто содействовал выполнению задач СВО, в категорию ветеранов специальной военной операции.

Как пояснил депутат «Парламентской газете», это позволило бы систематизировать положенные им преференции и льготы.

Кроме того, предлагается расширить список категорий, включив туда, например, мирных граждан, которые стали инвалидами в результате обстрелов ВСУ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и других субъектов Российской Федерации.

По словам Кузнецова, он уже обсудил эту идею с коллегами и они готовы присоединиться к проработке документа. После этого законопроект будет внесен в Государственную думу.