Пензенцев попросили не верить в выплату семьям 10 000 рублей

Аферисты размещают в соцсетях объявления для семей с детьми: якобы по указанию Президента РФ им положены единовременные выплаты.
Об этой схеме в четверг, 15 февраля, жителей Пензенской области предупредила полиция.
Злоумышленники уверяют жертв, что 12 февраля во время телеобращения глава государства анонсировал выплату в 10 000 рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Чтобы получить деньги, нужно перейти по приложенной ссылке. Она ведет на фишинговый сайт, который просит данные карты, а затем с нее списываются средства.
Правоохранители отмечают: для придания достоверности таким сообщениям аферисты создают в соцсетях группы, выдавая их за официальные сообщества органов власти. Там действует множество ботов, которые распространяют фейки.
Единовременные выплаты семьям с детьми объявлялись в 2020-м, в этом году никаких похожих анонсов не делалось. Сейчас малообеспеченные родители могут оформить единое пособие, в которое включены все основные детские субсидии от государства.
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