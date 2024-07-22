Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июл 2024|15:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Бессоновец хотел забрать ребенка у жены и едва не стал убийцей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Бессоновском районе 29-летняя местная жительница пожаловалась в полицию на 39-летнего мужа, который угрожал убить ее.

Согласно материалам дела, женщина подала на развод. Сельчанин же в ответ решил забрать их общего ребенка, чтобы он жил с отцом, а не с матерью.

Идея супруге не понравилась, о чем она сказала мужчине. Возник конфликт, во время которого сельчанин схватил жену за горло и начал душить. Той удалось вырваться и обратиться в полицию.

Свою вину агрессор признал, по факту угрозы убийством возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте