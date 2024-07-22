Бессоновец хотел забрать ребенка у жены и едва не стал убийцей

22.07.2024 | 09:24

В Бессоновском районе 29-летняя местная жительница пожаловалась в полицию на 39-летнего мужа, который угрожал убить ее.

Согласно материалам дела, женщина подала на развод. Сельчанин же в ответ решил забрать их общего ребенка, чтобы он жил с отцом, а не с матерью.

Идея супруге не понравилась, о чем она сказала мужчине. Возник конфликт, во время которого сельчанин схватил жену за горло и начал душить. Той удалось вырваться и обратиться в полицию.

Свою вину агрессор признал, по факту угрозы убийством возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.