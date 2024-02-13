Ветеранам СВО и членам их семей хотят добавить еще одну льготу

13.02.2024 | 09:04

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, предлагающий предоставить участникам специальной военной операции и членам их семей еще одну льготу.

Документ размещен в электронной базе «Законотворчество».

«Многие участники специальной военной операции оставили дома жен, детей, возрастных родителей, которым необходима помощь, внимание и забота. Многие жены и родители используют личный автомобиль для решения повседневных задач, которые ранее выполнялись нынешними участниками СВО», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает предоставить ветеранам СВО и членам их семей право бесплатной парковки в зонах платного парковочного пространства.

В особенности это касается территорий вблизи лечебных учреждений и объектов социального назначения.

Право определять порядок предоставления бесплатной парковки предлагается закрепить за субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями.