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Общество

В Пензе к 23 Февраля памятники и братские могилы расчистят от снега

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В Пензе в преддверии Дня защитника Отечества займутся благоустройством зон, прилегающих к памятникам боевой славы и братским могилам.

Об этом шла речь на аппаратном совещании в городской администрации, состоявшемся в понедельник, 12 февраля.

«В календаре праздничных дат этот день занимает особое место. Во все времена наши воины доблестно защищали Родину и сегодня продолжают отстаивать интересы государства. Нужно провести очистку и необходимые мероприятия по благоустройству», - высказал свое мнение глава города Александр Басенко.

Также на совещании обсудили организацию возложения венков и цветов к местам воинских захоронений, тематическим монументам и памятникам во всех районах Пензы 23 февраля, уточнили в пресс-службе мэрии.

Как сообщалось ранее, примерно в это же время в российских школах предлагают провести мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции. На них дети должны узнать причины, цели СВО и ход основных событий.

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