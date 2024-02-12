В Пензе к 23 Февраля памятники и братские могилы расчистят от снега

12.02.2024 | 18:51

В Пензе в преддверии Дня защитника Отечества займутся благоустройством зон, прилегающих к памятникам боевой славы и братским могилам.

Об этом шла речь на аппаратном совещании в городской администрации, состоявшемся в понедельник, 12 февраля.

«В календаре праздничных дат этот день занимает особое место. Во все времена наши воины доблестно защищали Родину и сегодня продолжают отстаивать интересы государства. Нужно провести очистку и необходимые мероприятия по благоустройству», - высказал свое мнение глава города Александр Басенко.

Также на совещании обсудили организацию возложения венков и цветов к местам воинских захоронений, тематическим монументам и памятникам во всех районах Пензы 23 февраля, уточнили в пресс-службе мэрии.

Как сообщалось ранее, примерно в это же время в российских школах предлагают провести мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции. На них дети должны узнать причины, цели СВО и ход основных событий.