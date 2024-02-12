19 мм: в регионе объявят желтый уровень опасности из-за гололеда

12.02.2024 | 12:21

Жителей Пензенской области предупреждают о сильной гололедице на дорогах во вторник, 13 февраля. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

«Местами ожидается гололед 6-19 мм», - предупредили специалисты Приволжского гидрометцентра.

Как отметили синоптики, на текущей рабочей неделе будет наблюдаться резкая смена погоды.

«Во вторник по территории области проследует циклон. Повсеместно пройдут осадки смешанного характера, ожидаются интенсивные гололедные явления. Температурный режим окажется повышенным. Затем на дежурство заступит холодный антициклон. Осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся», - пояснили в УГМС.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 февраля, 346 пензенцев получили травмы из-за гололеда, 10 пострадавшим потребовалась госпитализация.

«Данные статистики показали, что количество обращений за травматологической помощью остается стабильно на среднем уровне», - уточнили в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.