Возраст пребывания на военной службе хотят увеличить до 65-70 лет

Министерство обороны России подготовило законопроект, устанавливающий единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников.
Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о периоде мобилизации, военного положения или военного времени. Предельный возраст пребывания в рядах ВС РФ для высших офицеров (до генерал-полковника и адмирала включительно) предлагается установить 70 лет. Для всех остальных военнослужащих он составит 65 лет.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас в законодательстве нет нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе для тех, кто заключил контракты до 24 июня 2023 года. Он установлен только для тех, кто стал контрактником после этой даты.
В Минобороны РФ уточнили: действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Его принятие, по мнению разработчиков, позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности Вооруженных Сил РФ без снижения уровня боевой готовности и боеспособности в период специальной военной операции.
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