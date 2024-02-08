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Общество

Возраст пребывания на военной службе хотят увеличить до 65-70 лет

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Министерство обороны России подготовило законопроект, устанавливающий единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников.

Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о периоде мобилизации, военного положения или военного времени. Предельный возраст пребывания в рядах ВС РФ для высших офицеров (до генерал-полковника и адмирала включительно) предлагается установить 70 лет. Для всех остальных военнослужащих он составит 65 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас в законодательстве нет нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе для тех, кто заключил контракты ‎до 24 июня 2023 года. Он установлен только для тех, кто стал контрактником после этой даты.

В Минобороны РФ уточнили: действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Его принятие, по мнению разработчиков, позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности Вооруженных Сил РФ без снижения уровня боевой готовности и боеспособности в период специальной военной операции.

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