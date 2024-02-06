В Пензенской области вводят новые методы борьбы со стихией

06.02.2024 | 20:11

Эта зима в Пензенской области отличается очень сложными погодными условиями. Так считает губернатор Олег Мельниченко. Методы борьбы с последствиями снегопадов обсуждались в региональном правительстве во вторник, 6 февраля.

Работу коммунальных служб, по мнению Мельниченко, также значительно усложняют порывы ветра и перепады температур. Условия он назвал чрезвычайными.

«Только за последнюю неделю на территории области для уборки снега было задействовано около тысячи единиц специализированной техники, работало более трех тысяч человек. С территории областного центра снега вывезено в три с половиной раза больше, чем в прошлом году, однако до конца пензенские улицы так и не расчищены», - констатировал глава региона.

Он поручил представителям министерства ЖКХ и ГЗН, главам районов, руководителям предприятий с 5:00 ежедневно объезжать подведомственные территории и контролировать расчистку дорог, обочин, тротуаров, заездных карманов.

«Это обязательно для всех муниципальных образований региона», - подчеркнул губернатор.

Директора предприятий и организаций должны приводить свои и прилегающие территории в надлежащее состояние силами подчиненных с привлечением имеющейся техники.

«Кроме того, управляющим компаниям настоятельно рекомендовано очищать кровлю домов от наледи, поскольку свисающие с крыш сосульки представляют серьезную опасность», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

С 2 февраля в Пензенской области из-за неблагоприятных метеорологических явлений введен режим повышенной готовности.