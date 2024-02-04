В Пензенской области ввели режим повышенной готовности

04.02.2024 | 09:44

В Пензенской области действует режим повышенной готовности. Согласно документу, опубликованному региональным правительством, мера введена с 2 февраля и до особого распоряжения.

Основанием считается «необходимость реализации дополнительного комплекса мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в связи со сложившимся комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».

Режим ввели для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Руководителям исполнительных органов области, которые не имеют штатных дежурных служб, следует организовать дежурство подчиненных для оперативной оценки обстановки.

Также документ предписывает привести в готовность имеющиеся силы и средства для быстрого реагирования в случае возникновения ЧС, усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности, организовать оказание помощи водителям и пассажирам, которые по той или иной причине не могут продолжить путь.

Руководители организаций должны провести с персоналом тренировки по эвакуации, проинструктировать работников о том, как нужно действовать в случае ЧС.

Главам городов и муниципальных районов региона предписано привести в готовность силы и средства, чтобы оперативно отреагировать на аварии на объектах топливно-энергетического комплекса, а также относящихся к сфере здравоохранения, образования, культуры, жилищной и социальной.

Кроме того, чиновники должны проинформировать население о необходимости до минимума сократить пребывание на открытом воздухе, соблюдать меры пожарной безопасности и напомнить о том, как действовать в случае обморожения.

Ранее в Пензенской области также вводили режим повышенной готовности из-за неблагоприятной погоды - сильных морозов.