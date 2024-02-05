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Общество

В Пензе на ремонт дорог по дефектным актам потратят почти 40 млн

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Муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор» готовится заключить два договора на ремонт дорог в областном центре - на 19 млн 533 тысячи 118 и 19 млн 834 тысячи 813 рублей.

Оба лота были размещены на портале госзакупок в понедельник, 5 февраля.

Предполагается уложить уравнивающий и верхний слои асфальтобетона, привести в порядок люки смотровых колодцев, укрепить обочины щебнем на следующих объектах:

- улицы Свободы, Берсенева, Боровиковского, Крамского, Мутовкина, Инсарская;

- проезды 2-й Школьный, 1-й и 2-й Поимские, 1-й Чернышевского, Аптекарский и Столярный, 2-й Левицкого.

Работы будут выполнены в рамках дефектных актов в период с 1 апреля по 15 августа.

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