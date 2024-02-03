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Общество

В Пензенском районе сельчане смогут проверить свое здоровье

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С 6 февраля в фельдшерско-акушерских пунктах Пензенской районной больницы пройдет акция «Добро в село». Жители сел смогут узнать от специалистов о состоянии своего здоровья.

Сотрудники областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с волонтерами-медиками будут определять факторы риска, коррекция которых улучшит качество жизни.

В частности, определение индекса массы тела позволит своевременно обнаружить избыточный вес, указывающий на риск развития многих заболеваний и даже некоторых видов злокачественных новообразований.

Выявление отклонений от нормы в показателях глюкозы и холестерина в крови позволит предотвратить развитие сахарного диабета, атеросклероза и других болезней.

Контрольное измерение артериального давления даст возможность уберечься от инфаркта миокарда и инсульта.

Измерение внутриглазного давления используется как важный диагностический критерий нормального функционирования глаз и ранней диагностики их заболеваний.

Спирометрия - метод определения скорости вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. По результатам делают вывод о работоспособности легких.

«В завершение врач по медицинской профилактике проведет коррекцию выявленных факторов риска, что позволит предотвратить или замедлить развитие хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего становятся причиной инвалидности и преждевременной смертности», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Прием будет проводиться в ФАПах с 9:00 по следующему графику:

- 6 февраля - с. Саловка;

- 13 февраля - с. Засечное;

- 20 февраля - с. Алферьевка;

- 27 февраля - с. Воскресеновка;

- 5 марта - с. Леонидовка;

- 12 марта - с. Золотаревка;

- 19 марта - с. Богословка;

- 26 марта - с. Оленевка.

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Источник — фото pixabay.com
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