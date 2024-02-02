В регионе будут готовить технику для спасения людей из затопленных домов

02.02.2024 | 20:37

В Пензенской области начали готовиться к весеннему половодью. Соответствующее постановление 31 января подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Он поручил провести предпаводковое обследование водных объектов, при необходимости организовать взрывные работы для ликвидации ледовых заторов, развернуть временные посты наблюдения за уровнем воды в реках, организовать подготовку техники, плавсредств для спасения людей.

Также необходимо подготовить пункты временного размещения эвакуированных из зон подтопления людей, обеспечить бесперебойную работу предприятий и учреждений.

К весеннему половодью должны быть готовы кладбища, мусорные полигоны, навозохранилища, склады горюче-смазочных материалов, пестицидов и агрохимикатов, биотермические ямы и скотомогильники. Также нужно организовать работу по профилактике и своевременному выявлению острых кишечных инфекций.

Постановление вступило в силу.

Ранее пензенцам рассказали, что осадков в регионе за прошедшие месяцы зимы выпало больше нормы: 74 мм в декабре и столько же - в январе.