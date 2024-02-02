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Общество

На изучение мнения пензенцев о ситуации в регионе потратят 10 млн

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В Пензенской области проведут социологические исследования, чтобы узнать общественное мнение о ситуации в России и регионе в преддверии выборов Президента РФ, а также изучить социальное самочувствие жителей и оценить итоги голосования.

Такая неконкурентная закупка, участвовать в которой могут только субъекты малого и среднего предпринимательства, была размещена в пятницу, 2 февраля, на портале zakupki.gov.ru. Заказчиком услуг выступает институт регионального развития.

Начальная (максимальная) цена, которую институт готов заплатить за исследования, - 10 миллионов рублей. К выполнению работы нужно приступить с момента заключения договора, подвести итоги следует до 25 мая.

Предполагается провести в регионе два социологических опроса по 10 400 анкет (первый - о ситуации в области и стране, второй - о социальном самочувствии и оценке итогов выборов) и 2 фокусированных групповых интервью (по 20 фокус-групп).

Выборы Президенты РФ в 2024 году впервые в истории будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

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