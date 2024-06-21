Больше 70% россиян готовы доверить ИИ управление финансами

21.06.2024 | 11:04

Порядка 73% населения России в той или иной степени готовы доверить технологиям искусственного интеллекта управление своими финансами, следует из опроса, проведенного ВТБ. Данные исследования представил в ходе «CNews Forum Кейсы» Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока банка, старший вице-президент ВТБ.

«По данным опроса, почти половина респондентов (49%) готовы доверить управление своими финансами ИИ, если увидят, что технологии надежно работают и справляются со своими задачами. Доля пользователей, которые ни в коем случае не готовы доверить свои финансы алгоритмам ИИ, существенно меньше - 27%», - уточнили в пресс-службе ВТБ.

Безоговорочно готовы передать управление финансами технологиям 10% респондентов, а еще 14% готовы доверить управление, если это позволит им сэкономить.

«Мы все понимаем, что искусственный интеллект очень долгое время без естественного работать не будет, но уже сейчас мы можем использовать результаты работы технологий искусственного интеллекта в части анализа больших массивов данных, поиска нужных сведений, преобразования голосового контента в текстовый и др. Следующим же шагом, на наш взгляд, будет массовое распространение различных цифровых советников, причем не только финансовых, но и по другим сферам нашей деятельности, жизни», - отметил Сергей Безбогов в рамках выступления на «CNews Forum Кейсы».

Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.