Путин о выплате взрослым детям погибших бойцов: Это легко решить

01.02.2024 | 10:05

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение распространить право на получение части единовременной выплаты, предназначенной семье в случае гибели участника СВО, на взрослых детей бойцов.

Об устранении несправедливости говорилось неоднократно, подчеркивалось, что механизм нуждается в доработке и не требует дополнительного финансирования со стороны государства.

Сейчас на выплату могут претендовать супруга (или супруг), состоящая (состоящий) в браке с участником СВО на день гибели; родители; дети, не достигшие 18 лет, или дети любого возраста, ставшие инвалидами до совершеннолетия, или дети до 23 лет, являющиеся студентами-очниками; лица, находившиеся на иждивении погибшего.

При отсутствии у бойца членов семьи единовременную выплату могут получить его полнородные и неполнородные братья и сестры.

Таким образом, совершеннолетние дети погибших (не инвалиды и не студенты) лишены права на выплату в любом случае и даже при отсутствии у бойца супруги и родителей оказываются менее достойными этой меры поддержки, чем братья и сестры умершего.

В среду, 31 января, Владимир Путин поддержал эту идею.

«Даже не обратил внимание, спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет - нет», - отметил глава государства, констатировав, что, если внести изменения, отдельные категории начнут получать меньше.

«Вы сказали о том, что 17 лет девочка получает, а сестра ее, 25 лет, не получает. Видимо, исходили из того, что в 17 лет еще доходов собственных нет, а в 25 уже возникают. Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать. Но, мне кажется, здесь не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема, это легко решить, не вопрос», - цитирует Владимира Путина ТАСС.