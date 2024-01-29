СВО: взрослых детей погибших бойцов просят сделать получателями выплаты

29.01.2024 | 13:22

Совершеннолетние дети участников спецоперации до сих пор лишены права на часть единовременной выплаты, предназначенной семье в случае гибели бойца.

Устранить несправедливость предложила депутат Госдумы Яна Лантратова. Репост на эту тему появился в ее телеграм-канале в понедельник, 29 января.

Сейчас на выплату могут претендовать супруга (или супруг), состоящая (состоящий) в браке с участником СВО на день гибели; родители; дети, не достигшие 18 лет, или дети любого возраста, ставшие инвалидами до совершеннолетия, или дети до 23 лет, являющиеся студентами-очниками; лица, находившиеся на иждивении погибшего.

При отсутствии у бойца членов семьи единовременную выплату могут получить его полнородные и неполнородные братья и сестры.

Таким образом, совершеннолетние дети погибших (не инвалиды и не студенты) лишены права на выплату в любом случае и даже при отсутствии у бойца супруги и родителей оказываются менее достойными этой меры поддержки, чем братья и сестры умершего.

Механизм назначения выплаты нуждается в доработке, уверена Яна Лантратова.