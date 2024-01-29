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Общество

«Ты не один, привет из Мокшана»: жители районов помогают бойцам СВО

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Жители разных районов Пензенской области продолжают отправлять помощь в зону спецоперации.

«Ты не один, привет из Мокшана»: жители районов помогают бойцам СВО

Так, прихожане храмов Мокшанского благочиния в очередной раз собрали гуманитарный груз: продукты и одежду. Также они подготовили для бойцов 50 индивидуальных посылок, для которых придумали особую подпись: «Ты не один, привет из Мокшана».

Груз перевезли на склад народного движения «Пенза своих не бросает», откуда его отправят в зону СВО, сообщили в Пензенской епархии.

«Ты не один, привет из Мокшана»: жители районов помогают бойцам СВО

В Городищенском районе активисты Центра общения старшего поколения из клуба «Скандинавы» плетут сети и вяжут носки для бойцов.

«Ты не один, привет из Мокшана»: жители районов помогают бойцам СВО

«Ты не один, привет из Мокшана»: жители районов помогают бойцам СВО

В кузнецком колледже студенты шьют постельные принадлежности для госпиталя. Самым расходным материалом там являются простыни, отметили в администрации Кузнецка.

А в пензенском отделении Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций собирают подарки для бойцов к Дню защитника Отечества. Главная цель акции - вручить каждому участнику СВО бензиновую зажигалку.

Фото 4, 5 - администрации Городищенского района Пензенской области.

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Источник — фото 1, 2, 3 - Пензенской епархии
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