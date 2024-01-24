За фейки о ВС РФ собираются лишать денег и имущества

24.01.2024 | 14:10

В среду, 24 января, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, а также за призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предлагает дополнить УК РФ механизмом, который предусматривает конфискацию денег, ценностей, иного имущества у лиц, занимающихся деятельностью против безопасности России, совершивших преступления диверсионной направленности.

Меру предлагается применять к осужденным за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, действий, направленных на нарушение целостности РФ, на дискредитацию ВС РФ, против безопасности государства, призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, а также за реабилитацию нацизма.

«Генеральная прокуратура, Следственный комитет России, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект», - сообщает РИА Новости.

Во втором чтении документ планируется рассмотреть на следующей неделе.