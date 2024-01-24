«Мне бы ваши комплексы» № 4: советы Доктора Жильнова

«Не ищите комплексы в себе - ищите комплексы вокруг себя», - продолжает утверждать Доктор Жильнов, персонаж из мира «КакВыбратьКвартирныхНаук».
Новый случай из его врачебной практики - о красоте, музыке и комплексах (жилых). К Доктору Жильнову обратилась пара. Мужчина искал то, что подчеркнет индивидуальность, а женщина утверждала, что дом должен вдохновлять.
Чтобы помочь обоим, Доктор Жильнов углубился в размышления под нетленные произведения Рахманинова. И решение было найдено.
О комплексе с музыкальным названием, тематическим оформлением холлов, подъездов, двора, а еще с уникальными зонами для вдохновения и отдыха можно узнать здесь.
Телефон 8 (8412) 28-28-20.
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