Татьянин день: как приманить удачу в учебе и чего не надо делать

23.01.2024 | 07:50

В четверг, 25 января, пензенцы, как и остальные россияне, будут отмечать Татьянин день, совпадающий с Днем студента.

Информагентство ura.ru напомнило о традициях этого праздника.

День российского студенчества связан с указом императрицы Елизаветы Петровны о создании Московского университета, подписанным 25 января 1755 года. По указу Николая I в 1850 году День студента стал всеобщим в Российской империи. В 1791 году при МГУ открылся домовый храм мученицы Татианы, и праздник стали называть в честь этой святой, которую студенты считают своей покровительницей.

В дореволюционное время традиции Татьянина дня включали посещение храма и молитву с просьбами о помощи в обучении и личной жизни. После этого студенты устраивали вечернее чаепитие вместе с ректором. Сегодня День студента отмечается разнообразными мероприятиями, концертами, конкурсами, соревнованиями.

В Татьянин день существуют приметы, связанные с успехами в учебе. Самая известная - нужно высунуться в окно, помахать зачетной книжкой и прокричать: «Халява, приди!» Другая традиция - нарисовать на последней странице зачетки домик с дымом из трубы.

А вот ссориться и ругаться в этот день - плохая примета, поэтому очень важно сохранить доброжелательную атмосферу.

Также рекомендуется не допускать грязи и захламления в доме, но и генеральную уборку непосредственно в Татьянин день затевать не стоит. Поэтому лучше озаботиться наведением порядка накануне, 24 января.

А сам праздник молодежи следует провести в компании друзей - это будет способствовать успеху в учебе.