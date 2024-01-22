В Пензе так и не решили проблему сужения дорог при очистке от снега

22.01.2024 | 14:31

В Пензе до сих пор не решена проблема сужения проезжей части при очистке дорог от снега. Глава города Александр Басенко обращает внимание на это во время утренних объездов.

В понедельник, 22 января, он вместе с подчиненными осмотрел улицы Коннозаводскую, Измайлова, Урицкого, Кирова, Суворова, Чехова, Пушкина, Ставского, Кулакова, Бакунина, Шевченко, Володарского, Карла Маркса и ряд других.

Рабочая группа констатировала: сужение и колейность на некоторых участках остаются.

«МБУ «Пензавтодор» во взаимодействии с УЖКХ нужно актуализировать перечень таких объектов и вопрос отработать», - процитировала Басенко пресс-служба мэрии.

Автомобилисты неоднократно жаловались на сужение дорог: там, где всегда было, к примеру, две полосы в одном направлении, остались полторы и машины уже не умещаются. Из-за этого происходит множество мелких аварий.