Рассрочка или ипотека: что выбрать при покупке новой квартиры

19.01.2024 | 13:45

Покупка недвижимости в новостройках будет актуальна в любое время независимо от целей - приобретение квартиры для семьи, ребенку на будущее или ради инвестиций. И девелоперы стараются изучить жизненную ситуацию клиента, чтобы создать комфортные условия сделки. Результат работы - инструменты покупки, которыми могут воспользоваться жители. Самые распространенные из них - рассрочка и ипотека.

Сейчас ипотечный кредит остается одной из самых популярных программ приобретения недвижимости. Преимуществом является и то, что многие застройщики применяют дополнительное субсидирование банковской ставки, что выгодно для клиента.

Но эксперты по недвижимости отмечают и рост популярности рассрочки. Специалисты ГК «Территории жизни» разобрались, какие плюсы объективно есть в обеих программах.

Ипотека:

- кредит выдают банки, готовые предложить покупателям несколько видов программ и акций с разными ставками и условиями;

- взносы фиксированные и не изменяются в течение всего срока выплаты, также есть возможность рефинансирования и реструктуризации;

- инвестирование - приобретая квартиру в ипотеку, покупатель сохраняет свои и заемные средства, жилье в новостройке с годами почти не теряет первоначальной ценности, его нетрудно продать.

Рассрочка:

- размер первоначального взноса может быть в 2 раза ниже, чем в программах ипотеки (от 15%);

- не является кредитом, поэтому переплата будет минимальной, также допускается расчет платежа, размер которого станет комфортным для семейного бюджета;

- нужен минимальный пакет документов, поскольку договор заключается напрямую с застройщиком.

«Нельзя говорить, что ипотека или рассрочка хуже или лучше. Это два одинаково эффективных инструмента, которые нужно применять в зависимости от вашей жизненной ситуации. Если у вас есть возможность накопить в краткие сроки сравнительно крупную сумму денег, то можете избежать переплаты и участия банка в сделке, оформив программу рассрочки. Рассрочка особо привлекательна, когда вы покупаете квартиру на этапе строительства.

Если же у вас одинаково стабильный доход, но нет возможности накопить на первоначальный взнос, то ипотечный кредит будет более практичным решением задачи по покупке новой квартиры. К тому же застройщик готов предложить выгодные решения как в первом, так и во втором варианте», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Чтобы покупатель мог спокойно приобрести жилье, группа компаний «Территория жизни» готова предоставить ему выгодные условия по программам и рассрочки, и ипотеки.

Рассрочка от застройщика *

Покупатель предоставляет первоначальный взнос, размер которого достигает до 15% стоимости квартиры. Сумма обговаривается индивидуально, возможно использование маткапитала. Клиент ежемесячно вносит от 10 000 рублей - платеж не больше ипотечного. Остаток оплачивается перед вводом дома в эксплуатацию.

Ипотечные ставки от банков партнеров со ставкой от 1,99% ** годовых

Представлено сразу несколько программ - в зависимости от выбора жилого комплекса, наличия отделки, степени готовности строения.

Дополнительная скидка на квартиры при использовании маткапитала ***

Только группа компаний «Территория жизни» удваивает материнский капитал, если семья решила приобрести квартиру. Скидка равна его размеру. Кроме того, совместить акцию можно с субсидированием ипотеки. В итоге получается скидка на квартиру и выгодная ставка - от 6% годовых ****.

«Территория жизни» предлагает покупателям квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

В наличии - готовая отделка Smart Pro и «Все включено». Уже поклеены светлые обои, которые можно перекрасить несколько раз, установлены межкомнатные двери с влагостойким покрытием, есть натяжные потолки с точечным освещением, уложен ламинат светлых тонов, выложены плиткой и укомплектованы сантехникой санузел и ванная.

Отделка Smart Pro предусматривает уже установленный кухонный модуль, а «Все включено» - кухонный гарнитур с встраиваемой техникой (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка). В жилье большой площади - посудомоечная машина. В ванной есть стиральная машина. Посмотреть, как все это выглядит, можно уже сейчас с помощью рум-тура.

В офисах продаж в «Лугометрии» и «Арбековской заставе» персональный менеджер даст советы при выборе оптимального варианта покупки квартиры. При желании можно посетить шоурумы и увидеть качество отделочных работ, стиль оформления, оценить smart-планировки в квартирах.

Расположение комнат и доступные планировки - на сайте территорияжизни.рф. Офисы продаж находятся по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (режим работы - с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

Проконсультироваться и задать дополнительные вопросы перед визитом можно по телефону 8 (8412) 203-000, а оставить заявку на покупку квартиры - здесь.

* Название акции - «SMART рассрочка». Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке рассчитывается с учетом обеспечения обязательных накоплений в размере 30% стоимости квартиры до получения разрешения на ввод строения в эксплуатацию.

Оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора рассрочки заключаются два - агентский на ООО «КМ» (с оплатой 50 000 рублей) и ДДУ с застройщиком (с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу).

** Название рекламной акции - «Правильная ипотека». Ипотеку предоставляет банк «Совкомбанк» (ПАО), генеральная лицензия № 963 от 05.12.2014. Первоначальный взнос - 30%. Срок кредита - до 30 лет, ставка - от 1,99% на 12 месяцев (при условии проведения электронной регистрации сделки), далее - от 5,99%. ПСК - от 1,99% до 9,523%. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8». Расчет произведен для 1-, 2-, 3-комнатных квартир, расположенных в строении № 14 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

*** Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». Предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Размер скидки не превышает 775 тысяч рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции.

В акции участвуют 3-комнатные квартиры в строении № 11 6-го микрорайона ЖК «Арбековская застава»; 3-комнатные квартиры в строении № 11 7-го микрорайона ЖК «Арбековская застава»; 2- и 3-комнатные квартиры в строениях № 11, 12, 15, 16, 19, 20 (2-я оч.) ЖК «Лугометрия».

Дисконт предоставляется в соответствии с приобретаемой квартирой. Размер остатка материнского сертификата на дату приобретения умножается на коэффициент: 3-комнатные - 0,5, 2-комнатные - 0,3. О суммировании с другими акциями уточняйте у представителей застройщика.

Застройщики - ООО СЗ «Лугометрия 20», ООО СЗ «Лугометрия 19», ООО СЗ «Лугометрия 5». Проектные декларации размещены на сайте наш дом.рф.

**** Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 до 01.07.2024 включительно родился ребенок - гражданин РФ, либо имеется ребенок - гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023, которому установлена категория «ребенок-инвалид», либо имеются двое или более детей - граждан РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 30%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке - 6% на весь срок кредитования (при условии проведения электронной регистрации сделки). Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Полная стоимость кредита (ПСК) - от 6% до 7,746%.

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