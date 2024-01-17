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Общество

Эхо ЧП в Пензе: горожанам со сгоревшей техникой дали совет

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Вечером вторника, 16 января, свет «мигнул» в нескольких микрорайонах Пензы. После этого многие горожане лишились электричества.

Скачки напряжения, из-за которых озарилось небо над Арбековом, зафиксировал видеорегистратор водителя. Кадры попали в Сеть.

На ЧП отреагировала техника у многих пензенцев - бытовые приборы сгорели.

«Почти все лампочки перегорели, не работают микроволновка, стиралка, комп. В суд надо обращаться?» - поинтересовался пензенец Максим на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На обращение ответил представитель регионального управления Роспотребнадзора. Идею мужчины он не отверг, но описал алгоритм действий для успешной подачи иска.

«При фиксации скачка напряжения и обнаружения сгоревшей бытовой техники следует незамедлительно вызвать аварийную службу электриков. Сотрудники аварийной службы дают первичное заключение о том, что был зафиксирован скачок напряжения, который повлек за собой ущерб в виде перегоревшей техники. Затем обратитесь в энергоснабжающую организацию за подтверждением скачка напряжения», - объяснил сотрудник Роспотребнадзора.

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