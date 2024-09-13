Пензенцы жалуются на отключение воды раньше запланированного

13.09.2024 | 09:36

Утром в пятницу, 13 сентября, в пензенских пабликах появились сообщения о том, что вода из кранов горожан исчезла не в 8:00, как было запланировано, а гораздо раньше.

«Почему отключили воду в 5:30 утра, а не 8:00?», «Время 6, встали пораньше, а воды уже нет!», «На Циолковского воду отключили в 5:00 вместо 8:00. Идите, люди, работайте!», «На Ударной тоже нет воды! И запасы сделать, соответственно, тоже не успели!» - пишут горожане.

Пензенцы высказывают предположения, что отключение могло произойти из-за порыва водопровода, как это было 21 августа. На эту дату в городе также было запланировано масштабное отключение холодной воды для ремонта сетей, однако ночью случилось несколько аварий на водоводах больших диаметров.

«По телефонам 05 и Горводоканала говорят, что ничего не отключали! Воды нет, т. к. люди одновременно ее стали набирать», - высказал пользователь Сети еще одну версию.

В ресурсоснабжающей организации сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили: «Насос на станции был остановлен по плану - в 8:01».

Подача ресурса должна возобновиться в 8:00 14 сентября, причем на заполнение распределительной сети потребуется время, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.

На период отключения техническую воду станут подвозить по следующим адресам:

- ул. Гагарина, 24, - в 13:00; 17:00; 20:00;

- ул. Пионерская, 4, - с 15:00;

- ул. 8 Марта, 23, - с 13:00;

- пр. Победы, 24, - с 19:00;

- ул. Суворова, 154а, - с 13:00;

- ул. Крупской, 9, - с 19:00;

- ул. Бекешская, 43, - с 13:00;

- ул. Коммунистическая, 35, - с 19:00.