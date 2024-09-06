На Южной Поляне и Окружной отключат горячую воду

06.09.2024 | 16:22

В Пензе на 3 дня отключат горячую воду жителям микрорайонов Окружная и Южная Поляна.

Ресурса не будет с 9 по 11 сентября.

Как пояснили в теплоснабжающей организации, причина отключения - проведение плановых профилактических работ.

Контрольные гидравлические испытания необходимы для проверки трубопроводов на прочность и плотность в преддверии отопительного периода.

13 сентября в Пензе планируется масштабное отключение водоснабжения, не состоявшееся 21 августа. Ресурса не будет сутки сразу в нескольких микрорайонах города. Адреса можно посмотреть здесь.