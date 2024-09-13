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Общество

Число вариантов возбудителя COVID-19 резко выросло

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За последние 2-3 недели в России резко увеличилось число более трансмиссивных вариантов возбудителя COVID-19. Речь идет о штаммах KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT: их удельный вес вырос в 2,5 раза.

Результатом стало существенное повышение уровня заболеваемости коронавирусом в начале сентября, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки», - отметили в надзорном органе.

Населению рекомендуют помнить о профилактике и уделять особое внимание личной гигиене.

В Пензенской области за неделю с 2 по 8 сентября зарегистрировали 133 случая коронавируса, что на 22,1% больше, чем за аналогичный предшествующий период.

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 45,33%, в прочих организациях - 7,4%, явный контакт не установлен - 47,27%. Групповых очагов COVID -19 не зарегистрировано», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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