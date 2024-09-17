Роспотребнадзор: Летучие мыши могут быть переносчиками бешенства

17.09.2024 | 14:20

В квартиры к пензенцам, живущим рядом с лесом, нередко наведываются летучие мыши. Обеспокоенные горожане интересуются, опасны ли для человека эти млекопитающие.

«Неужели летучие мыши - переносчики бешенства? Но раз так, были ли такие случаи в Пензенской области? Ни про один не слышал», - написал в сетевое издание «ПензаИнформ» один из читателей.

Редакция направила его обращение в региональное управление Роспотребнадзора и во вторник, 17 сентября, получила документ, подписанный заместителем руководителя ведомства Михаилом Баевым.

«Источником инфекции для человека могут быть любые теплокровные животные, но чаще всего это хищные млекопитающие. Летучие мыши могут быть переносчиками бешенства. Они являются естественным резервуаром этого вируса в природе.

Чтобы заразиться бешенством, нужен прямой контакт в виде укуса, чтобы вирус попал на травмированную слизистую другого животного или человека, а потом проник в организм», - объясняется в ответе.

Михаил Баев уточнил, что в Пензенской области случаи передачи вируса бешенства от летучей мыши человеку не регистрировались.

«Однако при контакте с любыми дикими животными нужно соблюдать технику безопасности: трогать животное только в перчатках и прививаться в случае укуса до крови», - подчеркнул он.