В нескольких районах Пензы отключили холодную воду

10.09.2024 | 16:31

С 16:40 вторника, 10 сентября, в Пензе в нескольких районах города отключили подачу холодной воды. Это связано с утечкой на улице Рузляева.

Проблемы с ресурсом коснулись жителей Тепличного, Кривозерья, п. Мичуринского, Гидростроя, Терновки, ГПЗ, «Сурской Ривьеры», Сосновки, Маньчжурии, Маяка, Нахаловки, Шуиста, Согласия (включая окрестности «Биосинтеза») и района Бригадирского моста.

Ремонт ведется на магистральном водопроводе диаметром 700 мм. Подачу восстановят после окончания работ.

«Подвоз технической воды организован и будет выполняться ориентировочно до 21:00. С 17:30 автоцистерна будет стоять на улице Пушанина, 20. Оставить заявку можно по телефону 32-13-50», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее пензенцев предупредили о масштабном отключении ресурса 13 сентября. Холодной воды не будет с 8:00 13-го числа до 8:00 14-го в нескольких районах.

Посмотреть список адресов можно здесь.