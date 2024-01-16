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Происшествия

Тысячи пензенцев остались без воды, света и отопления

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В Пензе вечером во вторник, 16 января, случилось масштабное отключение электроэнергии. Примерно в 19:10 у многих пензенцев «мигнул» свет.

Среди тех, кто это заметил, жители центра, Западной Поляны, Заводского района, Арбекова, Зари, Терновки, Кривозерья. «Мигнуло» электричество и в Засечном, поселке Мичуринском, Чемодановке, Средней Елюзани, Бессоновке, Мокшане.

Через 10 минут после этого местами полностью пропало электричество. На то, что все погасло, жалуются жители Западной Поляны, Арбекова и Зари. Нет электроэнергии в домах, фонари на улицах не работают.

Кроме того, в некоторых домах исчезли вода и отопление.

Причина случившегося пока неизвестна. Некоторые пензенцы сообщают, что видели вспышку перед ЧП.

Как рассказала горожанка, сославшись на слова диспетчера ресурсников, произошел скачок на подстанции «Арбековская», аварийная бригада выехала, чтобы переподключить пункт.

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