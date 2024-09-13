Назван срок возвращения горячей воды жителям Арбекова

13.09.2024 | 14:40

Горячее водоснабжение, отключенное в Арбекове на нескольких улицах, восстановят 14 сентября. Об этом в пятницу, 13-го числа, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

ГВС отсутствует по следующим адресам:

- ул. Лядова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- пр. Строителей, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 108, 114, 120, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168, 172, 174;

- ул. Ладожская, 79, 83, 85, 87; 89, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 112а, 112б, 113, 114, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129а, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 148а, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 162, 164, 167а, 168;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 19;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23.

Причина отсутствия горячей воды - ремонтные работы на тепловых сетях.