В УЖКХ рассказали, как борются с «лыжней» на дорогах Пензы

15.01.2024 | 14:15

Пензенцы возмущаются скоростью уборки городских дорог от снега. Их претензии в первую очередь касаются центральных городских улиц.

«Где хваленая техника, которая обновляется каждый год?», «Посмотрите на количество мелких ДТП, которые происходят десятками ежедневно. Причины простые - лед и КОЛЕЯ на городских дорогах общего пользования», «Даже на центральных дорогах (Пушкина, Володарского, Суворова) накатали колею, покрытую льдом. Любое резкое движение рулем - вылет», «Когда по Кирова и пр. Строителей едешь, как по грунтовке в деревне, - это жесть», «Дороги отвратительные. «Лыжня» как на хорошей трассе спортивной», «Вы посмотрите видео только те, которые выкладывают, в Заставе из-за колеи бьются каждый день. Проспекты Победы и Строителей - лыжня неделю», - жалуются люди в соцсетях.

Но не все горожане настроены исключительно на критику. «Слушайте, но это смешно. Каждый раз находятся люди, которые недовольны, что бы ни случилось. Дороги у нас чистят. Если бы не чистили, то нам пришлось бы ходить по тропинкам, а машины и вовсе не смогли ездить», - отметил один из водителей.

Другие признали, что снега в этом году выпало много, зима холодная и быстро убрать все затруднительно.

Часть пензенцев оказалась в курсе, что для новой техники не хватает водителей. «Машины-то куплены, а сажать в них некого. Водителей нет», «Дефицит кадров, ну вот реально нет специалистов и рабочих», - поделились они информацией.

Сколько машин ежедневно выходит на уборку дорог от снега в областном центре, рассказали в городском управлении ЖКХ.

«В МБУ «Пензавтодор» ежедневно в зимний период в дневное время на содержание дорожной инфраструктуры, а также парков и скверов выходит порядка 80 единиц техники, в ночное время в работах по расчистке от снега и содержанию объектов улично-дорожной сети задействовано свыше 50 единиц техники. Для ликвидации последствий снегопадов количество техники увеличивается», - рассказали в ведомстве.

Информацию о нехватке водителей там не опровергли. «Пензавтодор» приглашает на работу водителей. По вопросу трудоустройства всех желающих проинформируют по телефону 57-50-18», - сообщили в управлении ЖКХ.