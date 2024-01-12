Кузнечан просят не ходить в лес и помочь в уборке снега

12.01.2024 | 13:01

В пятницу, 12 января, глава Кузнецка Сергей Златогорский обратился к горожанам в связи со сложной погодной ситуацией.

Он напомнил, что ожидается понижение температуры, а грядущие выходные будут, вероятно, самыми холодными днями этого года.

«Я прошу воздержаться от длительных прогулок без необходимости, особенно за город, в лес. Лучше побыть дома», - предложил он.

Златогорский также призвал обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности, так как в морозы возрастает нагрузка на электросети, а печи используются более интенсивно.

«Есть вариант, что где-то что-то стрельнет. Поэтому будьте внимательными, позаботьтесь о своих одиноких престарелых родственниках, которые живут в таких условиях. Такие вещи проще и правильнее предотвращать, нежели потом разбираться с последствиями», - подчеркнул он.

По словам главы Кузнецка, с понедельника температура немного повысится, следующая неделя будет, видимо, снежной. Сейчас проводится ликвидация последствий очередного снегопада с метелью.

«На фоне низких температур довольно много сложностей в этой связи. Непростая ситуация, но все силы и средства задействованы, люди и техника работают. Прошу вас проявить понимание, терпение и уважение. Люди сутками не выходят из кабин машин, делают все возможное, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Прошу также подключиться тех, у кого есть техника - личная, хозяйствующих субъектов. Помогайте! Это наша общая задача - привести город в нормальное состояние», - воззвал он к жителям города.

С вопросами по очистке снега следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу (7-18-67, 7-18-90), в приемную администрации (3-31-43) либо в интернет-приемную на официальном сайте администрации Кузнецка.

«Все заявки будут по возможности оперативно выполняться, исходя из приоритетности и очередности. Берегите себя, всего вам самого доброго, хороших выходных!» - завершил Сергей Златогорский свое обращение.