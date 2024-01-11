В Пензе из-за утечки на улице Калинина отключена вода в 23 зданиях

11.01.2024 | 11:39

Утром в четверг, 11 января, в Пензе произошла коммунальная авария на улице Калинина. Кадрами с места горожане поделились в Сети. На них видно, что вся проезжая часть залита водой, от которой поднимается пар.

«Кипяток льется до остановки «Профкурсы» и дальше», - сообщил один из пользователей.

Однако вода, хлынувшая на дорогу, оказалась не горячей, а холодной. Эффект парения дал перепад температур на морозе.

В ресурсоснабжающей организации рассказали, что произошла утечка на участке водопровода диаметром 500 мм на пересечении улиц Калинина и Окружной.

Из-за этого оказалось отключено водоснабжение в трех многоквартирных домах и 20 административных зданиях. Социально-культурных объектов среди них нет.

«Ремонтные работы планируется завершить сегодня», - проинформировали в пресс-службе организации.