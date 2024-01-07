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Общество

В Пензенской области прогнозируется ночной мороз до -30 градусов

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В ночь на понедельник, 8 января, местами в Пензенской области ожидается -30 градусов. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, днем в области термометр покажет -18...-23 градуса. Ветер северо-западный, с порывами до 5-10 м/с. Возможен небольшой снег.

В целом в начале предстоящей недели в регионе сохранится морозная погода, температура воздуха будет примерно на 9 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник, вторник и среду синоптики обещают по ночам морозы до -20...-25 градусов, в светлое время суток - в пределах -13...-19. Вероятны осадки.

В четверг и пятницу днем, предположительно, потеплеет до -10 градусов. Синоптики предупредили о снегопадах. В следующие выходные ожидается около -25 ночью и -20 днем.

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