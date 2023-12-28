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Общество

Эксперт: Телефон на корпоративе может стать источником проблем

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Празднуя Новый год, не стоит брать с собой мобильник. Такой совет дал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Во время праздников, корпоративов и вечеринок стоит не брать с собой телефон, чтобы не загубить ни его, ни свою репутацию. Помимо исключения риска незапланированного звонка бывшему, исключается риск утери устройства и неконтролируемой траты денег», - приводит его слова РИА Новости.

Эксперт предупредил: участники праздника нередко выкладывают фотографии в социальные сети с отметкой геопозиции. И тот, кто наблюдает за человеком, без труда сможет вычислить местоположение.

«Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции», - посоветовал Руслан Пермяков.

Есть и другие риски: залить аппарат напитками, уронить в унитаз, раковину, кастрюлю или просто потерять.

Если же оставить аппарат дома, то у его владельца не будет возможности опубликовать в соцсетях или отправить кому-либо компрометирующие фото и видео либо бесконтрольно потратить деньги со счета.

Также Пермяков рекомендовал убедиться, что в период разлуки с телефоном никто не воспользуется устройством без разрешения. Для этого лучше всего установить надежный пароль.

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