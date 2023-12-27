Эхо снегопадов: прокурор пригрозил главе Пензы и начальнику дорожников

27.12.2023 | 14:35

Прокуратура выявила в Пензе многочисленные факты несвоевременной и ненадлежащей очистки дорог, дворов и общественных мест после снегопадов.

В частности, на улицах Суворова, Карпинского, Пушкина, Некрасова, Бакунина, Богданова, Красной Горке, Кустанайской, на проспекте Победы, на Барковке и во многих других местах дороги, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы долгое время не были очищены от снега, на проезжей части наблюдалась наледь.

Такая ситуация создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. А машинам аварийных служб и скорой помощи трудно проехать к месту назначения.

Прокурор Железнодорожного района Пензы внес директору МБУ «Пензавтодор» и главе города Пензы обобщенные представления, которые находятся на рассмотрении.

Нарушения также выявлены прокурорами Кузнецка и ряда районов - Башмаковского, Камешкирского, Кузнецкого, Сосновоборского.

«Приняты меры к устранению выявленных нарушений. Проверочные мероприятия будут продолжены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.