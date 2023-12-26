Минздрав: Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ совпал с праздниками

26.12.2023 | 11:16

Во вторник, 26 декабря, замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева сообщила о большом подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. По ее словам, пик совпал с праздниками.

«В связи с этим мы разворачиваем максимальное количество бригад первичного звена и скорой помощи, усиливаем работу операторов контакт-центра. Бывает, что люди ждут скорую помощь по несколько часов», - рассказала Марина Воробьева.

Чтобы снизить социальную напряженность, операторы проговаривают заболевшим, как правильно себя вести. На линиях сидят оператор и терапевт, которые оказывают помощь по телефону.

Заместитель главврача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина отметила, что с учетом эпидситуации неотложная медицинская помощь в поликлиниках будет оказываться с 8:00 до 18:00, а не до 14:00, как раньше. При этом врачи будут как принимать пациентов в кабинетах, так и выезжать к ним на дом.

В минздраве подчеркнули: при высокой температуре и признаках острого респираторного заболевания нужно вызывать врача. При субфебрильной температуре до 37,5 градуса лучше прийти в поликлинику: прием таких пациентов ведется отдельно от других посетителей.