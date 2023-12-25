В Пензе проезд по одной из улиц перекроют на месяц

На улице Серпуховской в Цыганском Поселке на месяц перекроют движение транспорта из-за земляных работ.
В администрации Пензы уточнили, что речь идет об участке между домами № 40а и 64 и подъездной дорогой к ТЦ «Коллаж».
Путь будет закрыт с 9:00 26 декабря 2023 года до 25 января 2024-го.
«Ограничение связано с началом строительства канализационного коллектора на улице Серпуховской», - пояснили в мэрии.
Водителям порекомендовали заранее ознакомиться со схемой объезда участка и с учетом ее планировать свой маршрут.
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