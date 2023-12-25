Сетевое издание|18+|Понедельник|25 дек 2023|17:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе проезд по одной из улиц перекроют на месяц

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На улице Серпуховской в Цыганском Поселке на месяц перекроют движение транспорта из-за земляных работ.

В администрации Пензы уточнили, что речь идет об участке между домами № 40а и 64 и подъездной дорогой к ТЦ «Коллаж».

Путь будет закрыт с 9:00 26 декабря 2023 года до 25 января 2024-го.

«Ограничение связано с началом строительства канализационного коллектора на улице Серпуховской», - пояснили в мэрии.

Водителям порекомендовали заранее ознакомиться со схемой объезда участка и с учетом ее планировать свой маршрут.

В Пензе проезд по одной из улиц перекроют на месяц

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 администрации Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте