Пензенцев ждут мокрый снег на голову и слякоть под ногами

В воскресенье, 24 декабря, пензенцев ждет ненастная погода. Продолжится действие циклона, о котором ранее предупредили синоптики.
По данным регионального гидрометцентра, ночью будет дуть умеренный ветер с юго-востока, температура воздуха ожидается 0...-2 градуса.
Днем ветер сменится на юго-западный, но по-прежнему останется умеренным. Термометр покажет до +2 градусов, а с облачного неба будет сыпать мокрый снег, чередуясь с дождем.
Ранее Госавтоинспекция предупредила, что в такую погоду высока вероятность образования наледи на дорожном полотне. Автомобилистам следует быть особенно бдительными и по возможности вообще отказаться от дальних поездок.
Наши предки называли 24 декабря Никоновым днем. Они молили святого Никона отогнать нечистую силу, которая кружила по земле в виде метелей. Но пензенцам впору будет раскрывать над головой зонты и осторожно ступать по скользким дорожкам, чтобы не получить травму на льду.
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