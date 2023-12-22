В Пензенскую область снова придет северо-западный циклон

22.12.2023 | 22:00

В субботу, 23 декабря, в Пензенскую область придут дождь и мокрый снег. Такой прогноз дали синоптики.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь на 23 декабря столбики термометров покажут -1...+1 °C. Днем будет 0...+2 °C. Ветер подует с юго-востока.

Объявлен желтый уровень погодной опасности. Ночью и утром ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

«В предстоящий период Пензенский регион в очередной раз посетит северо-западный циклон. С собой он принесет интенсивные осадки смешанного характера: дождь будет переходить в мокрый снег, затем - в снег. Ветер развернется с юго-восточного на западный», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем, по ее словам, в регион проникнет холодный воздух и столбики термометров пойдут вниз.