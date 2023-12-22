Глава Пензы высказал свое мнение о транспортной реформе

22.12.2023 | 17:26

В пятницу, 22 декабря, на встрече с журналистами глава Пензы Александр Басенко высказал свое отношение к транспортной реформе, которую планируется реализовать в ближайшие годы.

Он отметил, что изменения маршрутной сети затрагивают большое число жителей и их повседневный быт. Пока люди не увидят, как все будет реализовано, обеспокоенность останется.

«Я убежден, что министерство цифрового развития, транспорта и связи справится, внеся коррективы в разработанные схемы. Я знаю, что подходили взвешенно, с подсчетом реального пассажиропотока, и самое большое изменение заключается в сокращении количества автобусов малой вместимости.

При этом максимум в маршрутке должно помещаться 13 человек, а будут ходить автобусы и троллейбусы, которые вмещают до 57 человек», - пояснил глава города.

Он напомнил, что по мере развития технического оснащения транспортных средств планируется ввести единый билет, позволяющий осуществлять пересадку в течение определенного времени.

«Сейчас контракты действуют, где нерегулируемые тарифы, то есть перевозчик может установить стоимость, которую считает экономически обоснованной. А вводятся регулируемые, когда транспортной компании не нужно думать о количестве пассажиров. Перевозчику не обосновано экономически гонять полупустую маршрутку. А ему будут платить за количество километров, которое проедет транспортное средство, пробег, который будет объективно контролировать спутниковая система», - добавил Александр Басенко.

Подводя итог, он констатировал, что не бывает изменений без шероховатостей, главное - чтобы они были вовремя собраны и по ним были приняты грамотные управленческие решения.