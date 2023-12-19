Борт из Пензы не долетел до Москвы из-за дронов

Самолету, отправившемуся из Пензы в Москву во вторник, 19 декабря, пришлось приземлиться в другом городе. Воздушное пространство столицы закрыли из-за возможной атаки дронов.
Пассажиры утреннего рейса S7 1192 Пенза - Домодедово оказались в Нижнем Новгороде. В 10:40 воздушное судно вылетело из областного центра, но в намеченные 12:00 не достигло пункта назначения.
«Москва ввела ограничение в двух аэропортах - Внуково и Домодедово. Командир самолета принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Нижним Новгороде», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.
Когда пассажиры смогут добраться до столицы, точно сказать нельзя.
«Нужно ждать снятия ограничений», - отметил Юрий Осколков.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀