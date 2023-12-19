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Общество

Борт из Пензы не долетел до Москвы из-за дронов

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Самолету, отправившемуся из Пензы в Москву во вторник, 19 декабря, пришлось приземлиться в другом городе. Воздушное пространство столицы закрыли из-за возможной атаки дронов.

Пассажиры утреннего рейса S7 1192 Пенза - Домодедово оказались в Нижнем Новгороде. В 10:40 воздушное судно вылетело из областного центра, но в намеченные 12:00 не достигло пункта назначения.

«Москва ввела ограничение в двух аэропортах - Внуково и Домодедово. Командир самолета принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Нижним Новгороде», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Когда пассажиры смогут добраться до столицы, точно сказать нельзя.

«Нужно ждать снятия ограничений», - отметил Юрий Осколков.

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